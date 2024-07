AUSTIN, Texas (IT-Times) - Elon Musk, CEO des US-Elektrofahrzeug- und Batterieherstellers Tesla, hat seine geografischen Expansionspläne geändert und will nun doch in Mexiko erst einmal kein Werk errichten. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, US88160R1014) setzt sein Gigafactory Mexico-Projekt wegen eines möglichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...