Mega-Deal für den Versicherer: Was dahintersteckt und warum der Allianz-Aktie zweistellige Kurschancen bevorstehen könnten. Den Ausbau der Marktposition in Asien hatte Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte mehrfach als strategisches Ziel für die Zukunft genannt. Nun lässt er den Worten Taten folgen: Für umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro übernimmt der DAX-Konzern die Mehrheit von "mindestens 51 Prozent" an Income Insurance, einem von vier Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...