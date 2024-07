Wien (ots) -Mit Wolfgang Rihm verliert die Musikwelt einen begnadeten Komponisten und Universalgelehrten.1952 in Karlsruhe geboren, beschäftigte sich Wolfgang Rihm früh mit Malerei, Literatur und Musik. Er studierte von 1968 bis 1972 an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei Eugen Werner Velte und schloss zeitgleich mit seinem Abitur auch das Studium in Komposition und Musiktheorie ab. Weitere Studien führten ihn zu Karlheinz Stockhausen nach Köln sowie an die Hochschule für Musik nach Freiburg, wo er Komposition und Musikwissenschaft studierte. Es folgten eigene Dozententätigkeiten in Karlsruhe, an der Musikhochschule München sowie bei den Darmstädter Ferienkursen. 1985 übernahm Rihm die Professur für Komposition an der Musikhochschule Karlsruhe.Der breiten Öffentlichkeit wurde Wolfgang Rihm mit der Aufführung seines Orchesterwerks Morphonie - Sektor IV bei den Donaueschinger Musiktagen 1974 bekannt. Ein weiterer Meilenstein gelang ihm mit der Kammeroper Jakob Lenz 1977, die den Beginn seiner Zusammenarbeit mit der Universal Edition darstellen sollte.Rihm war Präsidiumsmitglied des Deutschen Komponistenverbands, des Deutschen Musikrats, Kuratoriumsmitglied der Heinrich-Strobel-Stiftung und Mitglied des GEMA-Aufsichtsrates. Des Weiteren fungierte er als musikalischer Berater für die Deutsche Oper Berlin sowie des Zentrums für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe.1995 wurde Rihm das Komponistenporträt des Rheingau Musik Festival gewidmet, 1998 erteilte ihm die Freie Universität Berlin die Ehrendoktorwürde. 2001 erhielt er den französischen Orden "Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres". Ihm wurde der Ernst von Siemens Musikpreis zuteil, der Goldene Bär der Biennale von Venedig und der Orden "Pour le Mérite for Sciences and Arts". In der Saison 2013/2014 ernannte ihn die Sächsische Staatskapelle Dresden zum "Capell-Compositeur", er wurde "Commandeur dans l'ordre des Arts et des Lettres", er erhielt den Robert Schumann Prize for Poetry and Music, die Ehrenmedaille des Landes Salzburg, 2016 wurde ihm die künstlerische Leitung der Lucerne Festival Academy übertragen und er wurde zum Mitglied der "Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique" bestellt. 2022 erhielt er anlässlich seines 70. Geburtstags die Festspielnadel der Salzburger Festspiele mit Rubinen.Wolfgang Rihm zählt zu den meistgespielten zeitgenössischen Komponist:innen Europas. Der Ausnahmekomponist starb in der Nacht zum 27. Juli im Alter von 72 Jahren.Astrid Koblanck, Vorstandsvorsitzende der Universal Edition, über Wolfgang Rihm:"Wolfgang Rihm wird uns als Schöpfer von musikalischen Werken mit unzähligen Bedeutungsebenen in Erinnerung bleiben. Persönlich berührten mich insbesondere die wunderbaren und von Humor geprägten Gespräche mit diesem eloquenten Universalgelehrten, der bis zuletzt ein tiefes Interesse an seinen Mitmenschen zeigte und sich stets der eigenen Vorbildwirkung sowie der kulturpolitischen Verantwortung bewusst war. Mit Wolfgang Rihm verliert somit nicht nur die Universal Edition, sondern die gesamte zeitgenössische Musikwelt eine wichtige Schlüsselfigur."Pressekontakt:Universal EditionCordula TippelPromotion & Marketing+43 1 337 23 0promotion-marketing@universaledition.comwww.universaledition.comOriginal-Content von: Universal Edition, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141809/5831927