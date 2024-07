DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Gute Stimmung im Portfolio: Carnival, Disney, TerrAscend

Frankfurt (pta/28.07.2024/08:30) - Eine bekannte Redewendung besagt: "Das Leben ist kurz, genieße es." Egal, ob man auf eine großartige Reise geht, im Kino einen guten Film schaut, ein langerwartetes Konzert besucht oder einen gehobenen Wein genießt - Freizeit und Genuss gehören zum Leben. Der Markt für entsprechende Aktivitäten ist mit steigendem globalem Wohlstand in den vergangenen Jahrzehnten rasant gewachsen. Viele Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind, blicken auf eine dynamische Entwicklung zurück. Drei Aktiengesellschaften, die mit ihren Angeboten und Dienstleistungen für gute Stimmung sorgen, sind Carnival (ISIN: PA1436583006), The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060) und TerrAscend (ISIN: CA88105E1088).

Carnival: Volle Kraft voraus

Kreuzfahrten sind schwer angesagt. 31,7 Millionen Menschen buchten allein im vergangenen Jahr eine Schiffsreise. Nach Prognose des Branchenverbandes CLIA (Cruise Lines International Association) wird die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere bis zum Jahr 2028 um mehr als ein Viertel auf fast 40 Millionen Passagiere steigen. Einer der großen Anbieter in diesem Segment ist mit jährlich rund 13 Millionen Passagieren Carnival (ISIN: PA1436583006). 87 Kreuzfahrtschiffe umfasst die Carnival-Flotte, zu der auch die Linien Cunard, Aida und Princess gehören. Das zurückliegende Quartal hat das Unternehmen laut CEO Josh Weinstein mit neuen Rekorden bei Umsatz, Betriebsergebnis, und Buchungsvolumen abgeschlossen. Für den weiteren Geschäftsverlauf ist Weinstein optimistisch: "Auf Grundlage der anhaltend starken Nachfragetrends heben wir unsere Gewinnerwartungen für das Jahr an. Wir rechnen nun mit einer Nettorendite von über zehn Prozent." Die große Mehrheit der Analysten bewertet die Aktie positiv. Laut Datenbank des Wall Street Journals wird Carnival aktuell von 22 Analysten als "Kauf" eingestuft, 3 weitere Marktexperten empfehlen ein "Übergewichten. Zum "Verkauf" raten dagegen nur 2 Analysten.

Walt Disney Company: Erfolgreich mit Entertainment

Der US-Medienkonzern Walt Disney (ISIN: US2546871060) ist vor allem für seine erfolgreiche Filmsparte bekannt, zu der unter anderem Pixar, Marvel, Disney Motion und Lucasfilm gehören. Dass Disney eine besonders gute Nase für Blockbuster hat, zeigte zuletzt "Inside Out 2". Der Animationsfilm ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 1,5 Milliarden US-Dollar der bislang erfolgreichste Film in diesem Jahr. Zudem betreibt das Unternehmen Freizeit- und Themenparks, Kabel-Sender und Streaming-Dienste (u.a. Disney+, ESPN+, Hulu). Mit den jüngsten Quartalszahlen konnte Walt Disney laut einem Report der DZ Bank überzeugen. Hervorgehoben wird der starke Anstieg des operativen Ergebnisses um 17 Prozent auf 3,85 Milliarden US-Dollar sowie die Anhebung des Gewinnausblicks. Positiv bewerten die DZ-Bank-Analysten auch, dass der Streaming-Bereich erstmals Gewinne geschrieben hat. Dieses Segment könnte nach Ansicht der Analysten in Zukunft einer der Wachstumstreiber des Unternehmens werden. Das Anlageurteil der DZ Bank für die Aktie lautet auf "Kaufen".

TerrAscend: Rising Star am US-Cannabis-Markt

In den USA ist der Marihuana-Konsum für Erwachsene mittlerweile in 24 Bundesstaaten sowie in Washington DC legal. Zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in diesem Markt gehört TerrAscend (ISIN: CA88105E1088). Das Unternehmen ist ein börsennotierter Anbieter von Cannabis-Produkten für den privaten und medizinischen Gebrauch. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017. Seither hat TerrAscend kontinuierlich seine Marktstellung in den USA ausgebaut und ist mittlerweile in fünf US-Bundesstaaten aktiv: Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Michigan und Kalifornien. Als voll integriertes Unternehmen deckt TerrAscend mit seinen Anbauflächen, Produktionsanlagen und Ausgabestätten die gesamte Wertschöpfungskette des Marktes mit Cannabis-Produkten ab. Die Strategie des Unternehmens sieht nicht nur vor, die Marktposition in bestehenden Bundesstaaten zu stärken, sondern auch in neue Märkte zu expandieren. "Immer wenn sich die Möglichkeit ergibt, in neue Regionen vorzustoßen, wollen wir diese wahrnehmen, allerdings nur zu unseren Bedingungen", sagt Jason Wild, Executive Chairman bei TerrAscend. Zu einer positiven Einschätzung der Aktie kommt Bill McNarland von "The Dales Report". In dem am 17. Juni 2024 veröffentlichten Podcast "Small Cap Sunday" hebt McNarland hervor, dass TerrAscend nicht nur schneller wachse als der Markt, sondern auch eine höhere Bruttomarge aufweise als die Peer Group. Die Aktie hält McNarland derzeit für ausgesprochen günstig bewertet.

