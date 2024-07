Warum sollten Anleger jetzt auf Öl-Aktien setzen? Und welche Rohstoffe kauft ein deutscher Energie-Professor jetzt, weil sie in Zukunft stark gebraucht werden? Wir haben die Antworten. "Selbst wenn Deutschland weniger Öl und Kraftstoffe verbrauchen will, so werden sie einfach woanders auf der Welt verbraucht", sagt Professor Fritz Vahrenholt. "Deswegen habe ich in meinem Portfolio natürlich ganz klassische Öl-Aktien", sagt der Honorar-Professor der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...