© Foto: brijith vijayan - picture alliance / Shotshop



Diese in den kommenden Tagen (KW31) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Hinweis der Redaktion: In den kommenden Tagen geht es um Alles - und mit "Alles" ist nicht weniger als die Fortsetzung des Bullenmarktes gemeint! Können die Mega-Caps Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft nicht liefern, dürfte es am KI-Himmel schnell finster werden. Über die Entwicklungen innerhalb der Halbleiterbranche geben vor allem Arm, AMD und Intel Auskunft - und liefern damit erste Indizien für das Quartalsergebnis von Nvidia. Heißer als in dieser Woche wird der Sommer nicht mehr! Für die …