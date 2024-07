Laut den Analysten der Bank of America dürften in der aktuellen Berichtssaison diese Small Cap Aktien entweder eine sehr negative oder positive Überraschung liefern und dementsprechend für Anleger interessant sein. Diese 22 Werte haben die Experten im Blick: Aktuell erleben Anleger an den Märkten eine deutliche Rotation von hoch bewerteten Tech-Aktien wie Nvidia in bisher unbeachtete Value-Werte und Small Caps. Diese Entwicklung wurde zuletzt noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...