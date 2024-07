Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ampel-Regierung schaffen es nicht, die deutsche Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die Industrie in Deutschland befindet sich weiterhin in der Rezession, während das Wirtschaftswachstum bestenfalls stagniert. Deutschlands Unfähigkeit, ein nennenswertes Wachstum zu generieren, wirft einen Schatten auf die langfristigen Aussichten für die Wirtschaft und die politischen Hoffnungen der drei Regierungsparteien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...