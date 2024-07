News von Trading-Treff.de Eine weitere spannende Woche an den Märkten ging zu Ende mit deutlichen Schwankungen in beide Richtungen. Das Ergebnis fällt moderat aus. Der S&P500 verliert auf Wochensicht "nur" -0.83% und rettet sich damit gut ins Wochenende. Mein Depot hat hingegen ordentlich gelitten und muss -18.522,56 EUR Verlust verkraften. Verlust von -18.522,56 EUR im Portfolio Die Marktampel bleibt gelb, verschlechtert sich aber in einigen Kriterien. ...

