Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Am 26. Juli fand in Chongqing die Veranstaltung "2024 Chongqing meets Germany - Tourism and Visa Application Sharing Session and Germany-Chongqing UNESCO World Heritage Photo Exhibition" statt. Bei der Veranstaltung wurde die Schönheit der Welterbestätten in Deutschland und Chongqing erkundet und wertvolle Informationen über Visumanträge vermittelt.Während der Eröffnungszeremonie der UNESCO-Welterbe-Fotoausstellung Deutschland-Chongqing betonte Julian Lasinger, stellvertretender Generalkonsul des deutschen Konsulats in Chengdu, dass Deutschland nicht nur für seine wirtschaftliche Stärke und Unternehmenskultur bekannt ist, sondern auch über vielfältige Bräuche, Traditionen und ein historisches Erbe verfügt. Er lud die Einwohner von Chongqing herzlich ein, Deutschland zu besuchen und seine reichen natürlichen und historischen Schätze zu genießen.Zhu Mao, stellvertretender Generaldirektor der städtischen Kommission für Kultur- und Tourismusentwicklung in Chongqing, wies auf die reichhaltigen Kulturtourismusressourcen der Stadt hin. Er sprach über Geschichte, Kultur, Natur, Küche und Offenheit und stellte die bedeutende Rolle Chongqings für die nationale regionale Entwicklung und die internationale Zusammenarbeit heraus. Zhu würdigte auch die langjährige Freundschaft zwischen Chongqing und Deutschland und brachte seine große Zustimmung und Wertschätzung für die Veranstaltung zum Ausdruck.Während des anschließenden Austauschs über Tourismus und Visumsanträge gab Li Zhaohui, Hauptvertreter des Pekinger Büros der Deutschen Zentrale für Tourismus, einen ausführlichen Überblick über die touristischen Ressourcen Deutschlands.Elena Arlt, Leiterin der Visastelle des Deutschen Konsulats in Chengdu, erläuterte die Visabestimmungen für Reisen nach Deutschland. Officer Zhong Qian von der Abteilung für auswärtige Angelegenheiten des Chongqing Public Security Bureau's Exit-Entry Administration informierte ausführlich über das Visumverfahren bei der Ausreise und gab wertvolle Tipps für alle, die eine Reise nach Deutschland planen.Am Abend brachte eine live gestreamte Session zu deutscher Tourismusberatung und Visumsanfragen die Online-Fans in direkten Kontakt mit Deutschland. Mit Themen, die von Autos, Fußball, Bier und Museen bis hin zu Städten wie Frankfurt, Stuttgart und Dresden reichen, veranschaulichen Li Zhaohui und Elena Arlt auf anschauliche Weise die Kultur und die wichtigsten Reiserouten in Deutschland und schaffen so ein intensives Erlebnis. Drei Gewinnspielrunden machten den Livestream noch spannender.Diese Veranstaltung ermöglichte es mehr internationalen Freunden und Touristen, Deutschland und Chongqing näher kennen zu lernen. Sie hat nicht nur die Sichtbarkeit Chongqings auf dem globalen Tourismusmarkt erhöht, sondern auch mehr internationale Touristen und Investoren angezogen. Gleichzeitig ermutigte sie mehr Touristen aus Chongqing, Deutschland als wichtiges Reiseziel in Europa zu betrachten, was dem kulturellen Austausch und der touristischen Zusammenarbeit zwischen Chongqing und Deutschland neuen Schwung verlieh.