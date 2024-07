KONSTANZ (dpa-AFX) - Der "Südkurier" zu US-Wahlkampf:

"Der US-Wahlkampf macht Spaß. Man kann jeden Tag etwas Neues dazu sagen. Und das ist das Problem. Erst schien er wie das Schneckenrennen zweier alter Männer. Dann wirkte der eine doch sehr senil, erste Experten sahen eine Vorentscheidung. Und dann auch noch der Schuss, das ikonische Bild, die Wahl sei eigentlich schon gelaufen, hörte man. Dann zog Biden zurück. Und jetzt scheint der vermeintliche Harris-Hype auszubrechen, Trump plötzlich chancenlos? Ganz bestimmt nicht. Lange Monate bleiben bis zur Wahl. Die vergangenen Wochen lehren: Wer jetzt schon einen Wahlsieger benennt, der prognostiziert nicht, der rät einfach. Wie zuverlässig so ein Begeisterungs-Zug ist, lässt sich übrigens einfach erfragen: Ein gewisser Martin Schulz aus Würselen hat da so seine Erfahrungen. Ansonsten bliebe auch noch die verrückte Idee, die Kandidaten einfach an einer Sache zu messen: ihren politischen Inhalten. Es ist eine reichlich deutsche Arroganz, zu denken, diese seien in den USA ganz egal."