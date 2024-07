Die andalusischen Exporte erreichten in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 7,77 Milliarden EUR, wovon mehr als die Hälfte, 52,19 %, mit 4,055 Milliarden auf Obst und Gemüse entfallen, so berichtet Hortoinfo. Bildquelle: Pixabay Die andalusischen Agrar- und Lebensmittelexporte haben einen neuen Rekord aufgestellt, seit es vergleichbare Daten gibt (1995), und erreichten in den...

