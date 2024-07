FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es einen freundlichen Start in die neue Börsenwoche geben. Anleger könnten sich für Hinweise auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed positionieren, die tendenziell positiv für die Aktienmärkte wäre. An den asiatischen Börsen setzte sich zum Wochenauftakt bereits eine klar positive Tendenz durch, die an Europas Börsen ihre Fortsetzung finden dürfte.

So taxierte der Broker IG den Dax am Montag gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,4 Prozent höher auf 18.500 Punkte. Um diese Marke herum pendelt der deutsche Leitindex schon seit Wochen. Die Spanne reicht von etwa 18.000 Zählern bis zum Rekordhoch von Mitte Mai bei knapp 18.900 Punkten.

Die Devisenexperten von der Commerzbank erwarten, dass die Fed am Mittwoch den Weg bereitet für eine Zinssenkung im September. Die Notenbanker könnten demnach darauf hinweisen, "dass die jüngsten Inflationszahlen die Zuversicht unter den Offiziellen verbessert haben".

Auch die Geldpolitik der japanischen Notenbank Fed rückt im Wochenverlauf in den Blick. Sie könnte den Kurs des Yen beeinflussen. Dieser hatte sich jüngst zum US-Dollar stark erholt, was Experten ebenfalls ein Stück weit für den jüngsten Rücksetzer des US-Aktienmarktes verantwortlich machen./bek/mis