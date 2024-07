KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Stabilus hat im dritten Quartal dank des Zukaufs des US-Industriedienstleiters Destaco mehr Umsatz erzielt. Der Erlös kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 14,4 Prozent auf 350,7 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Koblenz mitteilte. Ohne die Übernahme und bereinigt um Währungseffekte wäre der Erlös um 2,5 Prozent geschrumpft. Erst jüngst hatte das Unternehmen seine Jahresziele wegen der schwachen Branchenlage zurechtgestutzt, die nun bestätigt wurden.

Vor allem hätten der unerwartete Rückgang der Abrufzahlen für Produkte bei einigen Fahrzeugherstellern, insbesondere im Bereich Elektroautos, das Automobil-Geschäft deutlich belastet, sagte Unternehmenschef Michael Büchsner. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten (bereinigtes Ebit) stieg das Ergebnis im dritten Quartal um 2,9 Prozent auf 43,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 13,7 auf 12,3 Prozent zurück. Unter dem Strich erzielte Stabilus einen Gewinn von 24,3 Millionen Euro nach 21,7 Millionen ein Jahr zuvor./mne/men