HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re von 480 auf 520 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die angehobene Bonitätsnote der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) für den Rückversicherer liege nun auf dem Niveau von Branchenkollegen wie Allianz, Zurich und Chubb, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sei schon lange der Meinung, dass die Diversifizierung des Unternehmens am Markt ignoriert werde und die Aktie unterbewertet sei. Ein besseres Kreditrating im Versicherungsbereich könne nur Berkshire Hathaway vorweisen. Die Holdinggesellschaft des US-Starinvestors Warren Buffett ist stark im Versicherungsbereich engagiert./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: DE0008430026