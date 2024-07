DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Social-Media-App Tiktok hat nach Angaben des US-Justizministeriums Daten über die Ansichten seiner Nutzer zu sensiblen Themen gesammelt und Inhalte auf Anweisung seines in China ansässigen Mutterkonzerns zensiert. Dies ist das bisher überzeugendste Argument dafür, dass die Video-Sharing-App eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt. Zu den sensiblen Themen, die Tiktok verfolgt habe, gehörten demnach die Ansichten seiner in den USA ansässigen Nutzer über Waffenkontrolle, Abtreibung und Religion, erklärte das Justizministerium in Gerichtsdokumenten als Reaktion auf eine Klage, die Tiktok im Mai vor einem Bundesgericht eingereicht hatte. Darin hatte das Unternehmen die Verfassungsmäßigkeit des neuen Gesetzes angezweifelt, das ein Verbot oder einen Verkauf von Tiktok vorschreibt. Tiktok soll in den USA verboten werden, wenn der chinesische Mutterkonzern Bytedance sich nicht bis Mitte Januar von der App in den USA trennt. Tiktok beschuldigt die Regierung, den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung, der Meinungsfreiheit garantiert, unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit zu missachten. Ein Sprecher von Tiktok sagte, das Unternehmen sei der Ansicht, dass ein Verbot von Tiktok die Rechte seiner 170 Millionen Nutzer nach dem ersten Verfassungszusatz verletzen würde. "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir uns vor Gericht durchsetzen werden", sagte er.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.524,50 +0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.315,00 +0,7% Nikkei-225 38.593,10 +2,5% Hang-Seng-Index 17.336,99 +1,9% Kospi 2.766,59 +1,3% Shanghai-Composite 2.895,61 +0,2% S&P/ASX 200 7.980,10 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich mit deutlichen Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Börsen zu Beginn der neuen Handelswoche. Marktteilnehmer verweisen auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo sich vor allem die Technologiewerte nach den jüngsten Abgaben erholt hatten. Doch rückt mit der Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche die Debatte um den Zinskurs der Fed wieder verstärkt in den Vordergrund. Zwar rechnet der Markt mit unveränderten Zinsen, doch erhoffen sich die Anleger weitere Hinweise über den weiteren geldpolitischen Weg der Fed. Eine Senkung im September ist derzeit aktuell vollständig eingepreist. Daran hat auch der am Freitag veröffentlichte PCE-Preisindex nichts geändert, der im Rahmen der Erwartungen ausgefallen war. Etwas zurück bleibt dagegen die Börse in Schanghai, die sich lediglich gut behauptet zeigt. Hier warten Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten im Wochenverlauf, so die Einkaufsmanagerindizes für den Service-Bereich und das verarbeitende Gewerbe, jeweils für Juli. In der vergangenen Woche hatte die chinesische Notenbank zwar überraschend die Zinsen gesenkt, doch es herrscht weiterhin Skepsis, ob dies ausreicht, um die schwächelnde chinesische Konjunktur in Fahrt zu bringen. Vielmehr geht der Markt davon aus, dass noch weitere Maßnahmen nötig sind. Vor allem die technologielastigen Börsen setzen den Aufwärtstrend fort und profitierten von einer starken Erholung der Technologiewerte. Der japanische Nikkei-225-Index legt um 2,5 Prozent zu, der Kospi verbessert sich um 1,3 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong rückt um 1,9 Prozent vor. Teilnehmer berichten von verstärkten Käufen auf den niedrigeren Niveaus. Zudem kehrten viele Investoren in den Sektor zurück im Vorfeld wichtiger Zahlen von Technologie-Konzernen im Verlauf der Woche. So legen unter anderem Advanced Micro Devices, Apple, Meta Platforms, Microsoft und Intel Zahlen vor. Dabei werde vor allem auf die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) geachtet, heißt es.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.589,34 +1,6% 654,27 +7,7% S&P-500 5.459,10 +1,1% 59,88 +14,5% Nasdaq-Comp. 17.357,88 +1,0% 176,16 +15,6% Nasdaq-100 19.023,66 +1,0% 193,07 +13,1% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 883 Mio 1,095 Mrd Gewinner 2.288 1.847 Verlierer 511 937 Unverändert 77 87

Fester - Nach der Talfahrt zur Wochenmitte und der Stabilisierung am Vortag erholten sich die Börsen wieder etwas. Der PCE-Preisindex war in der Kernrate exakt wie veranschlagt ausgefallen. Dies hatte zwar keine neuen Zinssenkungsfantasien ausgelösen, die Daten standen einer Zinssenkung im September aber nicht im Wege. Dazu passte auch, dass sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben etwas zurückgehalten haben. Das galt auch für die abgeschwächte die Stimmung der US-Verbraucher. Alle Daten sprachen gegen starke inflationäre Trends. 3M hatte im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Zudem wurde der Ausblick erhöht. Der Aktienkurs sprang um 23 Prozent nach oben. Norfolk Southern stiegen um 10,9 Prozent. Der Eisenbahnbetreiber verbuchte überzeugende Zweitquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen. Deckers Outdoor (+6,3%) hob ihren Ausblick nach Erstquartalszahlen über Markterwartung an. Coursera haussierten um 44,7 Prozent, die Online-Lernplattform verbuchte einen Erlössprung von 11 Prozent und schlug die Marktschätzungen. DexCom brachen dagegen um 40,7 Prozent ein, der Medizintechnikhersteller hatte seine Umsatzprognose gesenkt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,39 -4,2 4,43 -3,3 5 Jahre 4,08 -5,5 4,13 7,6 7 Jahre 4,12 -5,4 4,17 14,8 10 Jahre 4,19 -4,9 4,24 31,4 30 Jahre 4,45 -3,1 4,48 48,1

Die Renditen gaben mit den Preisdaten nach. Die Daten lieferten kein Störfeuer für eine September-Zinssenkung, wie es hieß.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0859 +0,0% 1,0857 1,0854 -1,7% EUR/JPY 166,78 -0,1% 166,87 167,28 +7,2% EUR/GBP 0,8436 +0,0% 0,8435 0,8434 -2,8% GBP/USD 1,2872 +0,0% 1,2871 1,2868 +1,1% USD/JPY 153,59 -0,1% 153,69 154,12 +9,0% USD/KRW 1.381,04 -0,2% 1.384,09 1.386,11 +6,4% USD/CNY 7,1285 +0,1% 7,1222 7,1300 +0,4% USD/CNH 7,2624 -0,0% 7,2627 7,2597 +2,0% USD/HKD 7,8079 +0,0% 7,8071 7,8059 -0,0% AUD/USD 0,6551 +0,0% 0,6551 0,6554 -3,8% NZD/USD 0,5886 -0,1% 0,5894 0,5897 -6,9% Bitcoin BTC/USD 69.653,60 +2,4% 68.015,00 67.040,30 +60,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar notierte nach den Inflationsdaten etwas leichter. Der Dollarindex fiel um 0,1 Prozent. Mit Zeichen eines konjunkturellen Abschwungs in Europa zeigte sich Morgan Stanley positiv gestimmt für den Dollar, wobei mögliche US-Zinssenkungen ein Risiko für den Greenback darstellten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,50 77,16 +0,4% +0,34 +8,6% Brent/ICE 81,54 81,13 +0,5% +0,41 +7,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich mit Abgaben. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um jeweils 1,9 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die anhaltenden Nachfragesorgen mit Blick auf China. Laut ANZ ist die aktuelle Ölnachfrage in China binnen Jahresfrist um 8,1 Prozent im Juni gesunken. Die sinkende Nachfrage sei nicht nur der konjunkturellen Schwäche geschuldet, auch der Hochlauf der Elektromobilität drücke den Benzin- und Dieselverbrauch.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.391,68 2.387,45 +0,2% +4,23 +16,0% Silber (Spot) 28,04 27,93 +0,4% +0,12 +18,0% Platin (Spot) 946,36 940,10 +0,7% +6,26 -4,6% Kupfer-Future 4,13 4,12 +0,0% +0,00 +4,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg mit den sinkenden Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze des selbst zinslosen Edelmetalls erhöhte sich um 0,9 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

US-CHINAPOLITIK

Die USA werden ein neues Militärkommando in Japan einrichten, um die Sicherheitsbeziehungen zu diesem Land zu stärken. Washington stärke damit seine Verbündeten in Asien angesichts der militärischen Aufrüstung Chinas, sagten hochrangige amerikanische und japanische Beamte.

NAHOSTKONFLIKT

