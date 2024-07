FRANKFURT (dpa-AFX) - Etwas optimistischere Ziele des Chemie- und Pharmakonzerns Merck KGaA für das laufende Jahr sind zum Wochenauftakt an der Börse gut angekommen.

Auf Tradegate legten die Papiere am Montag um 2,8 Prozent auf 164 Euro zu in Relation zum Xetra-Schluss vor dem Wochenende. Sie dürften also die in der vergangenen Woche begonnene Erholung fortsetzen.

Der Mittelwert des von Merck in Aussicht gestellten Zielkorridors für das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 liege nun um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Brian Balchin von Jefferies.

Das gute Abschneiden im zweiten Quartal sei von den Sparten Gesundheit und Elektronik angetrieben worden. Richard Vosser von JPMorgan lobte ein starkes zweites Quartal der Darmstädter./bek/men