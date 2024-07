NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der Lohninflation und der relativ niedrigen Vorjahresbasis sehe er Potenzial für einen Anstieg der britischen Einzelhandelsnachfrage in diesem Herbst, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Zuletzt hätten haushaltsbezogene Kategorien eine Herausforderung dargestellt, während sich der Sektor der Unterhaltungselektronik verbessert habe./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2024 / 17:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 00:45 / EDT



ISIN: GB0030927254