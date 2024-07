Der wichtige chinesische Automarkt kommt weiter nicht in Schwung. Auch im Juli dürften die Pkw-Verkäufe an Endkunden insgesamt unter dem Vorjahresmonat liegen, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Freitag in Peking auf Basis einer Schätzung mit. So sei ein Rückgang um 2,2 Prozent auf 1,73 Millionen Autos zu erwarten. Das wären auch rund 2 Prozent weniger als im Vormonat. Dabei legen Elektroautos voraussichtlich weiter deutlich zu. Die sogenannten New Energy Vehicles ...

