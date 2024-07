LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 915 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem vor allem in der wichtigen Sparte Mode und Leder enttäuschenden ersten Halbjahr habe sie ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) für den Luxusgüterkonzern gesenkt, schrieb Analystin Carole Madjo am Montag im Nachgang der Zahlen. Der Margendruck dürfte in der zweiten Jahreshälfte anhalten. Die langfristigen Fundamentaldaten blieben aber solide./gl/ag



