Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Vorstellung der Allplex HPV-Produkten, die auf 14 Hochrisiko-HPV-Genotypen testen- Förderung von HPV-Tests zur Früherkennung und Prävention von Gebärmutterhalskrebs- Ziel ist es, die breite Einführung von syndromalen PCR-Tests zu beschleunigen, um "eine Welt ohne Krankheiten" zu schaffenSeegene Inc. (KQ096530), ein führendes südkoreanisches Unternehmen, das eine Gesamtlösung für die molekulare PCR-Diagnostik anbietet, hat auf der Konferenz der Asia-Oceania Research Organization in Genital Infection and Neoplasia (AOGIN), die vom 11. bis 13. Juli in Seoul, Südkorea, stattfand, ihre Diagnostikprodukte für humane Papillomviren (HPV) vorgestellt und die entscheidende Bedeutung von HPV-Screening-Tests hervorgehoben.Auf der AOGIN präsentierte Seegene seine fortschrittlichen Technologien zur Identifizierung von humanen Papillomviren (HPV), die mit Gebärmutterhalskrebs in Verbindung stehen. Das Unternehmen organisierte einen Ausstellungsstand und veranstaltete ein Symposium zum Thema "Klinische Richtlinien und deren Umsetzung für die HPV-Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs".Das Unternehmen stellte seine einzigartigen, auf quantitativer PCR-Technologie basierenden HPV-Diagnostikprodukte "Allplex HPV HR Detection" und "Allplex HPV28 Detection" vor. Der Allplex HPV HR Detection ist so konzipiert, dass er in einem einzigen PCR-Ansatz auf 14 Hochrisiko-HPVs, einschließlich der Typen 16 und 18, testet. Der Allplex HPV28 Detection ist für den Test auf 28 HPV-Typen in zwei PCR-Ansätzen ausgelegt, darunter 19 Hochrisikotypen und 9 Niedrigrisikotypen. Diese Produkte sind ideal für die Prävention von Gebärmutterhalskrebs und die Nachsorge.Seegene stellte außerdem den STARlet-AIOS vor, ein vollautomatisches molekulardiagnostisches Testsystem, das den gesamten PCR-Prozess von der Nukleinsäureextraktion bis zur Ergebnisanalyse rationalisiert, sowie SG STATS, die Premium-Plattform von Seegene für fortschrittliche statistische Analysen.Auf dem von Seegene veranstalteten Symposium am 11. Juli hielt Dr. Lan Xu von der Shanghai Jiao Tong University of Public Health in China einen Vortrag zum Thema "Klinische Validierung von Tests auf humane Papillomviren für die Gebärmutterhalskrebsvorsorge im Rahmen von VALGENT". Dr. Shin-Wha Lee vom Asan Medical Center und der Universität Ulsan in Korea stellte ihre Studie über die "Einbeziehung von HPV-Tests mit Genotypisierung in bevölkerungsbasierte Screening-Programme" vor."Auf der AOGIN konnten wir die hervorragende Qualität der PCR-Testtechnologie und der HPV-Produkte von Seegene präsentieren. Wir gehen davon aus, dass unsere HPV-Diagnostikprodukte in weiteren Ländern in die Vorsorgeprogramme für Gebärmutterhalskrebs aufgenommen werden", sagte Daniel Shin, geschäftsführender Vizepräsident und Leiter der Abteilung Global Sales and Marketing bei Seegene. "Wir führen derzeit eine Kampagne auf dem globalen Markt durch, um das Bewusstsein für die Vorteile syndromaler PCR-Tests zu schärfen, einschließlich gleichzeitiger Tests auf HPV und sexuell übertragbare Infektionen (STIs). Wir sind davon überzeugt, dass die Kampagne den Weg für die breite Einführung von syndromalen PCR-Tests ebnen und damit zur Verwirklichung der Vision eine "Welt ohne Krankheiten" beitragen wird."Die syndromische quantitative PCR-Technologie von Seegene ist eine simultane molekulare Multiplex-Diagnosetechnologie auf der Grundlage der Real-time-PCR. Sie ermöglicht den Nachweis verschiedener Krankheitserreger, die ähnliche Symptome verursachen, in einem einzigen PCR-Ansatz, was eine schnelle und genaue Diagnose ermöglicht. Außerdem hilft die Analyse des Zyklusschwellenwerts (Ct) dabei, das Ausmaß der Infektion zu bestimmen, was die medizinische Einschätzung verbessert. Seegene ist das erste Unternehmen, das die "3 Ct"-Technologie weltweit vermarktet, die den Ct-Wert von drei Targets in einem Kanal liefern kann.Gebärmutterhalskrebs ist weltweit die vierthäufigste Krebsart bei Frauen und hat die zweithöchste Sterblichkeitsrate. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird jedes Jahr bei etwa 600.000 Frauen weltweit Gebärmutterhalskrebs neu diagnostiziert, was zu 340.000 Todesfällen führt. Allein in der asiatisch-pazifischen Region werden jährlich etwa 270.000 Frauen mit der Diagnose konfrontiert, und es werden über 140.000 Todesfälle gemeldet. Die WHO hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 einen Versorgungsgrad von 70 % bei der Gebärmutterhalskrebsvorsorge zu erreichen, was eine deutliche Steigerung gegenüber den derzeitigen 20 % bedeutet. Im Jahr 2020 hatten sich nur 33 % aller Frauen mindestens einmal auf Gebärmutterhalskrebs untersuchen lassen.Es gibt etwa 200 HPV-Genotypen, von denen 99,8 % der Gebärmutterhalskrebsfälle durch HPV verursacht werden. 70 % aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs fallen auf die HPV-Typen 16 und 18, während die 19 Hochrisikotypen für 90 % aller Krebsfälle verantwortlich sind. Das Fortschreiten der Krebserkrankung hängt vom Genotyp der HPV-Infektion, dem Ausmaß der Infektion und der Ko-Infektion ab. Da die meisten HPV-Infektionen keine eindeutigen Symptome zeigen, ist eine genaue Erkennung entscheidend für die Frühdiagnose von Gebärmutterhalskrebs. In den letzten Jahren empfehlen viele Länder bei einer Gebärmutterhalskrebsvorsorge HPV-Tests anstelle des Pap-Abstrichs.Informationen zu SeegeneSeegene kann auf 23 Jahre einschlägige Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von quantitativen syndrombasierten PCR-Technologien zurückblicken, was insbesondere während der COVID-19-Pandemie deutlich wurde, als das Unternehmen mehr als 340 Millionen COVID-19-Tests an über 100 Länder weltweit lieferte. Das Hauptmerkmal der einzigartigen Syndrom-PCR-Technologien von Seegene ist die Fähigkeit, 14 Erreger, die ähnliche Symptome verursachen, gleichzeitig in einem einzigen PCR-Ansatz zu testen und quantitative Informationen über das Infektiösitätsprofil zu liefern, die mit dem Schweregrad der Krankheit korrelieren.Informationen zu AOGIN 2024AOGIN wurde 2004 gegründet und besteht aus 25 Mitgliedsländern in Asien und Ozeanien. Die Organisation veranstaltet internationale wissenschaftliche Konferenzen, die sich mit der Behandlung und Prävention von Gebärmutterhalskrebs befassen. An der diesjährigen Konferenz in Seoul nahmen mehr als 500 Experten aus 22 Ländern teil, darunter China, Japan und Indien, die über die neuesten Forschungsergebnisse und klinischen Praktiken im Zusammenhang mit HPV berichteten.