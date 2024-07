As from July 30, 2024, the market segment for the instruments specified below will change from CPH Leverage Certificates to CPH Leverage Certificates Extend E. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long name DK0062935490 MINI S OMXSMALLCAPSE NORDNET D12 DK0062935300 MINI S OMXSMALLCAPSE NORDNET D11 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance telephone +45 3377 0333, or surveillancedk@nasdaq.com.