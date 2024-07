KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht erneut gegenseitig mit Drohnen angegriffen. "Es gibt Schäden an einem örtlichen Kraftwerk", schrieb der Gouverneur des zentralrussischen Gebietes Orjol, Andrej Klytschkow, bei Telegram. Zwei Drohnen seien im Kreis Glasunowka abgeschossen worden. Medienberichten zufolge gab es auch Schäden an Umspannwerken im Gebiet Belgorod.

Das russische Verteidigungsministerium teilte wiederum nur mit, dass insgesamt 39 ukrainische Drohnen vor allem in den grenznahen Gebieten Kursk, Belgorod, Brjansk und Woronesch von der Flugabwehr abgefangen oder zerstört wurden. Es seien jedoch auch Drohnen bis in das Gebiet Leningrad gelangt und erst dort abgewehrt worden.

In der Ukraine hat die Luftwaffe nach eigenen Angaben neun von zehn russische Kampfdrohnen sowie einen russischen Marschflugkörper abgefangen. Über Schäden wurde nichts mitgeteilt.

Seit Februar 2022 wehrt die Ukraine eine russische Invasion ab. Russische Luftangriffe haben das ukrainische Energiesystem schwer geschädigt. Regelmäßig muss der Strom abgeschaltet werden. Im Gegenzug greift das Militär inzwischen Ziele im russischen Hinterland vor allem mit Drohnen an./ast/DP/men