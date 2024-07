Innsbruck (ots) -Ausgezeichnete Gesamtbeurteilung für Bachelor- & Masterstudiengänge | Hohe Weiterempfehlung | Beeindruckende Qualität | Hervorragende Betreuung | Steile KarrierenDass sich das MCI Motto "Wir begleiten motivierte Menschen" sowohl im als auch nach dem Studium bewährt, zeigen die erfreulichen Ergebnisse der soeben veröffentlichten MCI Absolventenbefragung: Die ausgezeichneten Beurteilungen durch die Alumnae und Alumni der Unternehmerischen Hochschule® bestätigen die hohe Studien- und Servicequalität, das Renommee der Hochschule im In- und Ausland sowie die exzellenten Karrierechancen nach dem Studium.Insgesamt 4.205 Absolventinnen und Absolventen (2.267 Bachelor und 1.938 Master) aus 29 Studiengängen haben an der Befragung teilgenommen.Die Ergebnisse im Überblick:- Weiterempfehlung des MCI: 86,2 % der Alumni würden das MCI "auf alle Fälle" oder "weitestgehend" ihrem Freundes- & Bekanntenkreis weiterempfehlen.- Gesamtbeurteilung des Studiums: 84,8 % der Alumni vergeben ein "sehr gut" bzw. "gut" für das absolvierte MCI-Studium.- Studienwahl: 87,7 % aller Befragten geben an, sie haben sich "auf alle Fälle" bzw. "weitestgehend" für das richtige Studium entschieden.- Betreuung während des Studiums: 86,1 % aller Befragten bewerten die Betreuung während des Studiums mit "sehr gut" bzw. "gut".- Exzellente Karrierechancen nach dem Studium: Herausragende Ergebnisse liefern auch die Angaben hinsichtlich der Stellenangebote vor/bei Studienabschluss. Bereits zum Zeitpunkt des Studienabschlusses verfügen Bachelor-Alumni über beeindruckende 2,4 Jobangebote und Master-Alumni sogar über 2,8 Jobangebote.Quelle: MCI Alumnibefragung 2023; anonyme schriftliche Befragung aller Absolventinnen und Absolventen, welche im Zeitraum von 2014 bis 2022 ihr Bachelor- oder Masterstudium am MCI abgeschlossen haben. (Bachelor: Ø 4,3 Jahre nach Studienabschluss / Master: Ø 4,4 Jahre nach Studienabschluss)Wissenschaftslandesrätin Cornelia Hagele: "Die Ergebnisse der MCI Absolventenbefragung sind beeindruckend und bestätigen das hohe Niveau der Studien- und Servicequalität des MCI. Unsere Alumnae und Alumni loben nicht nur das Renommee der Hochschule im In- und Ausland, sondern auch die exzellenten Karrierechancen nach dem Studium."MCI Aufsichtsratsvorsitzender Oswald Wolkenstein:"Die ausgezeichneten Ergebnisse der Absolventenbefragung belegen erneut die exzellente Qualität einer akademischen Ausbildung am MCI und spiegeln das beispielgebende Engagement des gesamten MCI Teams wider, dem ich zu seiner erfolgreichen Aufbauarbeit gratulieren darf."MCI Rektor Andreas Altmann bedankt sich für die hohe Mitwirkungsbereitschaft an der MCI Befragung: "Qualität, Innovation, Internationalität, Renommee und Akzeptanz am Arbeitsmarkt genießen am MCI höchste Priorität. Das Feedback unserer Alumni bietet wichtige Informationen, um unser Studien- und Leistungsangebot laufend zu optimieren und weiterzuentwickeln. Ich danke allen Mitwirkenden für ihren konstruktiven Input."Stimmen von MCI Alumni:"Das MCI hat mich gelehrt durchzuhalten, motiviert zu bleiben, mit Begeisterung zu agieren und die verlangte Leistung als Aufforderung anzunehmen und nicht als Belastung. Deshalb stehe ich wohl heute da wo ich bin und dafür bin ich zutiefst dankbar." - Felicitas Kohler | Geschäftsführerin und Miteigentümerin von PLANLICHT GmbH, Vomp/Tirol"Ein Studium am MCI bietet eine tolle Plattform um wichtige Fähigkeiten zu entwickeln, eigene Projekte voranzutreiben und in interdisziplinären Austausch mit Profis aus aller Welt zu treten. All das ist eingebettet in einen akademisch exzellenten Rahmen mit spannenden Kontakten in die Industrie, um so den eigenen Berufsstart optimal vorzubereiten." - Maximilian Nißlein | Associate, Boston Consulting GroupMehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/6005-alumni-vergeben-erneut-bestnoten-an-mci)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5832459