EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Halbjahresergebnis

mVISE AG gibt vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2024 bekannt und begibt neue Wandelanleihe



29.07.2024 / 10:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





mVISE AG gibt vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2024 bekannt und begibt neue Wandelanleihe Konzern-Umsatz in H1 2024 in Höhe von 4,77 Mio. EUR

Konzern-EBITDA im ersten Halbjahr 2024 in Höhe von 0,31 Mio. EUR

1. Halbjahr 2024 überplanmäßig verlaufen

Ausgabe einer Wandelanleihe von bis zu 0,95 Mio. EUR Düsseldorf, 29.07.2024 - Die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE0006204589) gibt vorläufige Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2024 bekannt. Bei einem Konzern-Umsatz von 4,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 konnte ein Konzern-EBITDA von 0,31 Mio. EUR erwirtschaftet werden, womit eine EBITDA-Marge von 6,5 Prozent erzielt wurde. Dabei wurde erstmalig die neue Tochtergesellschaft, opcyc GmbH, in die Zahlen einbezogen. opcyc hat mit einem Umsatz von 0,7 Mio. EUR ein EBITDA von 0,4 Mio. EUR zum Konzern-EBITDA beigetragen. Obwohl mVISE durch Einmalaufwendungen im Zuge der Restrukturierung sowie durch außerordentliche Personalmaßnahmen belastet war, konnte das erste Halbjahr 2024 überplanmäßig erfolgreich abgeschlossen werden. Der Konzern-Halbjahresbericht 2024 wird Ende August auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat der Vorstand am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer Wandelanleihe unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 950 TEUR beschlossen. Die neue Wandelanleihe wird im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts prospektfrei platziert. Die Wandelanleihe wird zu 100 % des Nennwertes mit einer Stückelung von 50.000 EUR je Anleihe begeben und wird mit jährlich 8,5 % auf ihren Nennbetrag verzinst. Der Wandlungspreis je Aktie wurde mit 1,00 EUR festgelegt und liegt damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Die Laufzeit bis 03/2026 ist mit der bereits ausgegebenen Wandelanleihe 22/26 harmonisiert. Der Mittelzufluss wird für die Reduktion von Bankverbindlichkeiten verwendet. Die Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, die catinedo GmbH mit Sitz in Hamburg, deren Alleingesellschafter der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Ralf Thomas, ist, hat sich gegenüber der Gesellschaft grundsätzlich zur Übernahme dieser Wandelanleihe bereit erklärt.

Kontakt:

Cedric Balzar

CFO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Tel: +49 (211)78 17 80-0

Fax: +49 (211)78 17 80-77

E-Mail: ir@mvise.de



29.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com