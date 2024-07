Bei Apple wird es in dieser Woche spannend. Die Bilanzsaison in den USA ist in vollem Gange. Am Donnerstag ist der iPhone-Konzern an der Reihe. Die Aktie hatte sich zuletzt von ihrem Allzeithoch etwas entfernt. Thomas Bergmann stellt Ihnen hier ein Produkt vor, mit dem Sie von der Entwicklung des besprochenen ...