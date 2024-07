Frankfurt am Main (ots) -- Milliardeninvestition in Schienenpersonennahverkehr- Unterstützung von Verkehrswende und Transformation- Neu konstruiertes Fahrzeug abgestimmt auf die Anforderungen im RheinlandDie KfW IPEX-Bank unterstützt die Modernisierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) im Rheinland mit rund 400 Mio. EUR. Kreditnehmer sind die SPNV-Aufgabenträger go.Rheinland und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Neben der KfW IPEX-Bank tragen auch die Europäische Investitionsbank (EIB), die NRW.BANK sowie die BayernLB zur Finanzierung des Milliardenprojekts bei."Innovativer Personenverkehr auf der Schiene ist die Zukunft", sagt Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir freuen uns sehr, unsere Kunden go.Rheinland und VRR auch bei dieser milliardenschweren Investition unterstützen und damit die Dekarbonisierung im Verkehrssektor voranbringen zu können, indem der öffentliche Nahverkehr in meiner alten Heimat im Rheinland gestärkt und attraktiver wird." Die KfW IPEX-Bank unterstützt damit einmal mehr die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.Im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens hatte sich die Alstom Transport Deutschland GmbH als Lieferant der bis zu 90 Neufahrzeuge durchgesetzt. Alstom ist während der über 30-jährigen Nutzungsdauer auch für die Wartung der Fahrzeuge und die Sicherstellung der täglichen Verfügbarkeit verantwortlich.Bei der Konzeption der neuen Fahrzeuge war der Anspruch, die teilweise sehr unterschiedlichen Bedürfnisse der Fahrgäste bestmöglich in Einklang zu bringen, etwa lange Strecken (z.B. Köln - Essen) im Vergleich zu sehr kurzen Fahrten z.B. innerhalb Kölns. Gleichzeitig soll ein stabiler Betrieb gewährleistet werden. Die neuen Fahrzeuge werden im Rahmen eines Probebetriebs erstmals im Jahr 2029 auf die Schiene gehen. Ziel ist, bis 2033 nach und nach alle Neufahrzeuge in Betrieb zu nehmen.Die neuen Fahrzeuge punkten mit Komfort und Barrierefreiheit, u.a. Rollstuhlbereichen und WCs jeweils in den Endwagen, Mehrzweckbereichen in jedem Wagen mit großzügiger Stellfläche für Kinderwagen und Fahrräder, leistungsfähiger Klimaanlage, mobilfunkdurchlässigen Außenscheiben.Pressekontakt:Antje SchlagenhauferE-Mail: antje.schlagenhaufer@kfw.deTel.: +49 69 7431-4009www.kfw-ipex-bank.deOriginal-Content von: KfW IPEX-Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69662/5832644