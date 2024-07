Münster (ots) -Ein Glückspilz aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein ist dank seiner Spielteilnahme bei der vergangenen Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 nun Millionär.Der Jackpot von rund 4 Millionen Euro ist am Samstag, 27. Juli, zwar nicht geknackt worden, Grund zur Freude gibt es für einen Lottospieler aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein aber dennoch. Mit seinem Spielschein im Wert von 7,85 Euro konnte der Tipper einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse erzielen und damit eine Gewinnsumme von exakt 1.084.689,10 Euro verbuchen. Seine Zahlen zum großen Glück lauteten 4, 20, 23, 25, 27 und 34. Lediglich die korrekte Superzahl 3 fehlte ihm und einem weiteren Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg zum Jackpotgewinn. Seinen Glückstipp hatte der Neu-Millionär im Internet unter www.westlotto.de abgegeben.30. Millionengewinn des JahresMit dem siebenstelligen Gewinn am Samstag steigt die Zahl der WestLotto-Millionäre. Insgesamt 30 Millionengewinne gibt es bisher in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen. Allein im Juli gab es fünf neue Millionäre: Drei bei LOTTO 6aus49, einen bei den Sofortlotterien (Los Diamant 7) und an der Spitze den 98-fachen Millionär bei der Lotterie Eurojackpot.Weitere HochgewinneNeben dem jüngsten Millionär bei LOTTO 6aus49 gibt es weitere Hochgewinner in Nordrhein-Westfalen: Zwei Tipper aus dem Raum Köln und dem Kreis Unna konnten bei der Zusatzlotterie SUPER 6 die Gewinnklasse 1 treffen und bekommen dafür jeweils 100.000 Euro ausgezahlt.Einen weiteren Hochgewinn gibt es bei der TOTO 13er Ergebniswette. Hier gehen 194.939,50 Euro in den Raum Dortmund.Jackpot steigt weiterFür die kommende Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch, 31. Juli, steigt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse auf rund 5 Millionen Euro an. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie online per App und unter www.westlotto.de möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5832680