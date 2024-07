Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 29.07.24 - Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Wocheneinschätzung zum Dow Jones für die KW 30 - 2024 (22.07.2024 - 26.07.2024)

Aktuelle Nachrichten zum US Aktienindex Dow Jones - Index Handelsideen - Dow Jones Prognose - Ausblick

Rückblick: (22.07.2024 - 26.07.2024)

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen bei 40.589 Punkten. Der Index notierte damit 191 Punkte über der Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 27 Punkte über dem Wochenschluss der Vorwoche am Freitagabend. Der Dow Jones konnte sich am Montag der letzten Handelswoche moderat erholen, es ging übergeordnet bis Dienstagabend in einer größeren Box seitwärts weiter. Ab Dienstagabend dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Der Index gab bis Mittwochabend sukzessive nach. Erst im Bereich der 40.050 Punkten gelang die Stabilisierung. Der Dow Jones konsolidierte aber noch bis Donnerstagnachmittag, ehe es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung gekommen ist.......

Zu Beginn des Wochenhandels bewegte sich der Index in einer engen Box seitwärts.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

......

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.