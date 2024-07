Hamburg (ots) -Perfekte Landung! Die Agentur Blaulicht hat jetzt in Berlin den renommierten "Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation 2024" (DPWK) gewonnen. Ausgezeichnet wurde damit in der Kategorie "PR und Corporate Communication" jene Kampagne der Hamburger Kreativen, mit der das Christliche Krankenhaus Quakenbrück auf sehr ungewöhnliche Weise für seine neue Geburtshilfe warb. Dazu hatte das Blaulicht-Team nämlich Deutschlands erste "Storchenlandebahn" initiiert und sich dabei mit einem Augenzwinkern u.a. sogar fachkundigen Rat von einem Tower der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH geholt."Wir sind total perplex, dass wir gewonnen haben. Das war bei dieser Shortlist echt nicht zu erwarten", sagte Lisa Müller, Geschäftsführerin der Agentur Blaulicht, unmittelbar nach der Award-Show in Berlin. Unter anderem waren nämlich auch namhafte Firmen wie Viessmann oder die BVG in dieser Kategorie im Rennen.Auch Marc Raschke, der in der Agentur Blaulicht als Kommunikationsberater arbeitet, lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus-Management. "Wir waren da sofort auf einer Wellenlänge." Für ihn ist der DPWK, der seit über 20 Jahren von der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft vergeben wird, ein ganz besonderer Preis. "Ich finde es sehr beeindruckend, mit welcher Hingabe und Akribie die Jury in einem wissenschaftlich fundierten Verfahren vorgeht und auf diese Weise den vielleicht progressivsten Kommunikations-Award in Deutschland geschaffen hat."Die Jury ist nämlich zweistufig organisiert. In der ersten Stufe sichten Studierende aus dem Bachelor- und Masterstudiengang Wirtschaftskommunikation und benachbarter Studiengänge der HTW (Informatik, Mediengestaltung etc.) die Wettbewerbseinreichungen. In einem zweiten Schritt werden die zunächst vertraulichen Bewertungen mit einer Fachjury besprochen. Diese setzt sich aus Professoren:innen des gleichnamigen Studienganges und Kommunikations-Experten:innen aus der Praxis zusammen. Dabei wird nach einem wissenschaftlichen Kriterienkatalog bewertet. Die Kampagnen werden - differenziert nach den einzelnen Kategorien - anhand von 15 Einzelkriterien bewertet. Fair, objektiv und lobbyfrei.Pressekontakt:Agentur BlaulichtMarc RaschkeGroße Bäckerstr. 220095 Hamburgm.raschke@agentur-hamburg.deOriginal-Content von: Agentur Blaulicht, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175864/5832735