DJ MARKT USA/Wall Street mit leichten Aufschlägen erwartet

Nach der deutlichen Erholung zum Ende der Vorwoche dürfte die Wall Street am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,4 Prozent zu.

In den Blick der Investoren rückt vor allen die Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Zwar rechnet der Markt damit, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt, doch erhoffen sie sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der Fed. Jede kleine Änderung in der Erklärung nach der Sitzung oder in der Pressekonferenz von Jerome Powell könnte große Auswirkungen auf die Märkte haben, so CBA.

Die Daten zu den persönlichen Verbraucherausgaben in den USA vom Freitag "verstärkten die Einschätzung des Marktes, dass die US-Notenbank die Zinsen senken wird", so die Analysten der Deutschen Bank. Es sei möglich, dass die Fed für den September lediglich eine Zinssenkung signalisiere, ohne sich im Voraus festzulegen. Eine Senkung im September gilt am Markt als vollständig eingepreist.

Konjunkturseitig stehen zur Wochenbeginn keine Veröffentlichungen an.

Die Berichtssaison legt am Montag eine kleine Verschnaufpause ein. Noch vor Handelsbeginn wird jedoch McDonald's Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Die Aktie des Fast-Food-Konzerns notiert vorbörslich 0,3 Prozent fester. Im weiteren Wochenverlauf werden unter anderem Microsoft, Advanced Micro Devicdes, Qualcomm, Meta Platforms, Apple, Intel und Amazon Geschäftszahlen vorlegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2024 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.