Hamburg (www.fondscheck.de) - Die LAIQON AG hat Gregor-Alexander Walscheid (45) mit Wirkung zum 1. Juli 2024 als Managing Director für die neu geschaffene Position als Head of Investor Relations und Investment Development gewonnen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...