Der japanische Vizeminister Masato Kanda hat am Freitag beim G20-Treffen in Brasilien erneut betont, dass Japan auf die von Spekulanten verursachten "exzessiven Bewegungen" an den Devisenmärkten reagieren müsse. Solche Äußerungen deuten darauf hin, dass der Devisenmarkt mitunter von Spekulanten getrieben wird und eine Wechselkursbewegung nicht fundamental ...

