Der US-Dollar (USD) wird voraussichtlich in einer Spanne von 7,2500/7,2750 gehandelt werden. Der USD müsse das Tief bei 7,2037 durchbrechen und darunter bleiben, bevor mit weiterer Schwäche zu rechnen sei, so die Devisenanalysten Quek Ser Leang und Peter Chia von der UOB Group. Bullen werden 7,2750 testen 24-Stunden-Chart: "Nachdem der USD am vergangenen ...

