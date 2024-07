ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Tabakkonzern sei auf Kurs, um seine Ziele für 2024 zu erreichen, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Montag vorliegenden Studie nach Gesprächen mit der Managementspitze. In der zweiten Jahreshälfte 2024 sollten sich laut den Aussagen die Geschäfte in den USA verbessern und Innovationen dürften ein prozentual zweistelliges Wachstum im Bereich Neue Kategorien für das Gesamtgeschäftsjahr bewirken./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 10:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 10:39 / GMT



ISIN: GB0002875804