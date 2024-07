Gold gibt nach, während der US-Dollar von der schwachen Marktstimmung profitiert. - Die US-Renditen bleiben gedrückt in der Hoffnung, dass die Fed am Mittwoch eine dovishe Wende signalisieren wird. - XAU/USD muss den Widerstand bei $2.400 durchbrechen, um die übergeordnete bärische Struktur zu durchbrechen - Der Goldpreis (XAU/USD) erlebte am ...

