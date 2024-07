Eigentlich gibt die Ampel Geld aus, als gäbe es kein Morgen mehr. "Klimaschutz" in China. Queere Muslime in Deutschland. Der Bau von Paletten-Möbeln. Radwege in Peru. Correctiv. Die Radwege in Peru waren nur einige Pinselstriche, der Klimaschutz in China glatter Betrug? Egal. Wer beim Klimaschutz Quittungen verlangt, hat keine Haltung. Und wer keine Haltung hat, D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...