New York - Nach einer deutlichen Erholung am Ende der vergangenen Woche haben die US-Börsen am Montag wieder unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Dem Dow Jones Industrial war am Freitag die deutliche Rückkehr über die Marke von 40.000 Punkten gelungen, was am Montag für leichte Gewinnmitnahmen sorgte. An der Technologiebörse Nasdaq bleibt die Stimmung nach den Worten von Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets zwar angeschlagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...