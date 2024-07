Paris (www.anleihencheck.de) - In einem überraschenden Schritt hat die chinesische Zentralbank am 22. Juli die Leitzinsen gesenkt: den einjährigen Leitzins auf 3,35 Prozent und den fünfjährigen Leitzins auf 3,85 Prozent, so Chi Lo, Senior Market Strategist, Asia Pacific bei BNP Paribas Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...