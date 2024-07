NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal von 135 auf 120 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch nach dem starken Kursrutsch der Aktien des Autovermieters bleibe er positiv gestimmt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngsten Marktdaten des Anbieters Manheim zeigten, dass sich die Restwerte der Leasingfahrzeug-Flotte im Juni stabilisiert, ja sogar etwas verbessert hätten./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 10:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 10:09 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326