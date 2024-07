Zürich - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat die Complementa AG mit Sitz in St. Gallen erworben. Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen im Bereich Investment Reporting spezialisiert. Es erstellt etwa regelmässig Studien zur Lage der Schweizer Pensionskassen. Die Complementa bleibe ein eigenständiges Unternehmen, teilte die ZKB am Montag mit. Die Mitarbeitenden würden ihre Funktionen behalten, und der primäre Standort bleibe in St. Gallen. Es sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...