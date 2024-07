COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Finanzplanung der Regierung:

"Aber einen "Handlungsbedarf" in dieser Größenordnung gab es noch nie. Ist das verantwortliches Regierungshandeln, wenn man von einem so großen Problem weiß - die Lösung aber bewusst anderen, künftigen Bundesregierungen überlässt? Verantwortungsbewusstsein sieht sicherlich anders aus, wenn auf die Frage, wie es gehen könnte, nur ein Schulterzucken kommt und der Hinweis des Finanzministers, darüber müsse öffentlich debattiert werden . Es herrscht ein riesiger Bedarf . um das Land fit und wehrhaft für die Zukunft zu machen, sodass Deutschland den Anschluss nicht verliert, dass seine Wirtschaft so aufgestellt wird . dass in einigen Jahren angesichts einer komplett vernachlässigten Infrastruktur nicht das böse Erwachen kommt. "Hätten wir mal" - diesen Ausstoß in einigen Jahren zu stottern, kann und darf nicht das Ziel sein."/DP/jha