"In nur drei Wochen wird es in der Region Mitte-Süd kein Wasser mehr für die Landwirtschaft geben", warnt die Italienische Nationale Vereinigung für Landwirtschaftliche Wassernutzung (ANBI) in ihrem wöchentlichen Newsletter laut Vilt.be. Bildquelle: Pixabay In dem heißesten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zwingen das sengende Klima und der Mangel...

