Diese chilenische Frucht wurde in den ersten sechs Monaten des Jahres mit einer Gesamtmenge von 34.026 Tonnen in 70 Länder verschickt - China war das Hauptzielland, so zeigen die Daten des Chilenischen Zolls (Aduanas de Chile), berichtet puertoc.cl. Dies entspricht 104 Millionen USD, der gleiche Betrag, der im ersten Halbjahr 2023 registriert wurde. Foto © Aduanas de Chile...

Den vollständigen Artikel lesen ...