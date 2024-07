In der Welt des Transports und der Verpackungen verbirgt sich oft in scheinbar unbedeutenden Details ein enormes Potenzial für Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit. Ein Beispiel dafür liefert die Innovation von Smurfit Westrock, einem global führenden Unternehmen in der Papier- und Verpackungsbranche. Die "Weiche Ecke" kann ein Game Changer in der Logistik werden....

Den vollständigen Artikel lesen ...