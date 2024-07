FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich weiter zurück. Nach einem schwächeren Wochenstart des Leitindex Dax wird dieser am frühen Dienstagmorgen nur wenig verändert erwartet. Am Abend stehen mit Microsoft und dem Chip-Riesen AMD zwei Trendsetter der Tech-Welt mit ihren Quartalsbilanzen auf der Agenda, am Mittwoch folgt die Sitzung der US-Notenbank Fed. Zuvor dürften sich die Investoren nicht mehr weit vorwagen.

Der Broker IG berechnete den Dax am Dienstag gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit 18.335 Punkten moderat im Plus. Am Vortag hatte der Index anfängliche Gewinne nicht halten können und war ins Minus gedreht. Seit Mitte Mai pendelt das Börsenbarometer unterhalb des Rekordhochs von knapp 18.900 Zählern auf und ab.

Auch hierzulande nimmt die Saison der Quartalszahlen immer mehr Fahrt auf. Am Dienstag veröffentlichen mit dem Baustoffkonzern Heidelberg Materials und dem Chemieproduzenten Covestro zwei Titel aus dem Dax ihre Geschäftszahlen und Ausblicke. Covestro blickt angesichts der trägen Konjunktur etwas vorsichtiger als bisher auf die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr.