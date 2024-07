Bern - Viola Amherd wird Ende des Jahres «sicher nicht zurücktreten» als Bundesrätin. Das versicherte die derzeitige Bundespräsidentin am Montag im Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF. Damit trat sie anders lautenden Gerüchten entgegen. Das Präsidialjahr sei so stark belastet von Terminen und Arbeit, dass sie noch keine Zeit gehabt habe, sich Gedanken über einen Rücktritt zu machen, sagte die Walliserin in der Aufzeichnung des 1.-August-Interviews ...

