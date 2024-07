NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität sei etwas höher als erwartet gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse am Dienstagmorgen nach Quartalszahlen. Die Onlineapotheke liege in der Spur Richtung Jahresziele./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 01:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 01:29 / ET

