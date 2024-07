NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 640 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der Billigfluggesellschaft zerstreue die widerstandsfähige Preisgestaltung vorerst die Befürchtungen über die Aussichten, schrieb Analyst Harry Gowers in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Experte rechnet nun für die Zukunft mit etwas höheren Barmitteln, entsprechend habe er sein Kursziel nach oben angepasst./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 20:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 00:15 / BST





ISIN: GB00B7KR2P84