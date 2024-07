FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach seinem schwächeren Wochenauftakt am Dienstag wieder etwas zugelegt. Das Kursplus fiel mit 0,30 Prozent auf 18.376,44 Punkte moderat aus. Stützend wirkten bislang Verbraucherpreise aus Spanien, die eher für Zinssenkungen sprechen. Preisdaten aus Deutschland folgen im Handelsverlauf.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,29 Prozent auf 25.171,44 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam um 0,4 Prozent vorab.

Am Abend stehen in den USA mit Microsoft und dem Chiphersteller AMD zwei wichtige Werte aus dem Tech-Sektor mit ihren Quartalsbilanzen auf der Agenda. Am Mittwoch folgt die Sitzung der US-Notenbank Fed. Zuvor dürften sich die Investoren nicht allzu weit vorwagen./ajx/zb

US0079031078, US5949181045, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145